Про це повідомляє AP.

"Той факт, що Росія та Китай зближуються, а також значні інвестиції Китаю та нові передові військові можливості лише підкреслюють, що Китай становить загрозу, створює виклик також для союзників по НАТО", – сказав Столтенберг аудиторії в університеті Кейо в Токіо.

За його словами, Китай дедалі більше інвестує в ядерну зброю та ракети дальнього радіуса дії, не забезпечуючи прозорості та не беручи участі в змістовному діалозі щодо контролю над ядерним озброєнням.

Столтенберг наголосив, що посилення співпраці Китаю та Росії становить загрозу не лише для Азії, а й для Європи. Разом з тим НАТО прагне посилити співпрацю та знайти більше союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

9 січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.

28 січня генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

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