Посилення співпраці Китаю з РФ становить загрозу не лише для Азії, а й для Європи, - Столтенберг
Китай посилює співпрацю з РФ й дедалі більше інвестує в ядерну зброю та ракети дальнього радіуса дії, це загрожує не лише для Азії, а й Європі
Про це повідомляє AP.
"Той факт, що Росія та Китай зближуються, а також значні інвестиції Китаю та нові передові військові можливості лише підкреслюють, що Китай становить загрозу, створює виклик також для союзників по НАТО", – сказав Столтенберг аудиторії в університеті Кейо в Токіо.
За його словами, Китай дедалі більше інвестує в ядерну зброю та ракети дальнього радіуса дії, не забезпечуючи прозорості та не беручи участі в змістовному діалозі щодо контролю над ядерним озброєнням.
Столтенберг наголосив, що посилення співпраці Китаю та Росії становить загрозу не лише для Азії, а й для Європи. Разом з тим НАТО прагне посилити співпрацю та знайти більше союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
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