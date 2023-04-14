Посівна в Україні набирає оберти: засіяно перші гектари кукурудзи
Весняна посівна-2023 в Україні триває. Станом на зараз посіяно вже 722,4 тис. га зернових і зернобобових культур, а також перші гектари кукурудзи
Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.
Станом на середину квітня українські аграрії посіяли вже 722,4 тис. га зернових і зернобобових культур, найбільше – ярого ячменю. До сівби кукурудзи приступили аграрії Сумщини, посіяно 0,7 тис. га.
"До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 32,7 тис. га", - зазначили у ВР.
"Соняшник сіють сільгоспвиробники Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Хмельниччини, Буковини, посіяно – 37,2 тисячі", - додали там.
- На Херсонщині планують сіяти кавуни. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для весняно-польових робіт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе