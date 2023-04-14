Посівна в Україні набирає оберти: засіяно перші гектари кукурудзи

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

Станом на середину квітня українські аграрії посіяли вже 722,4 тис. га зернових і зернобобових культур, найбільше – ярого ячменю. До сівби кукурудзи приступили аграрії Сумщини, посіяно 0,7 тис. га.

"До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 32,7 тис. га", - зазначили у ВР.

"Соняшник сіють сільгоспвиробники Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Хмельниччини, Буковини, посіяно – 37,2 тисячі", - додали там.