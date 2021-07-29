Посла Молдови відкликали з Москви через сексуальні домагання
29 липня посла Молдови в Росії Володимира Головатюка відкликали в Кишинів для проведення консультацій
Про це розповідає Newsmaker з посиланням на міністерство заордонних справ та євроінтеграції Молдови.
"МЗС відкликало посла Володимира Головатюка в Кишинів для проведення консультацій з приводу подальшої роботи дипмісії, а також для обговорення його поведінки", - заявив виданню Newsmaker глава пресслужби зовнішньополітичного відомства Молдови Даніел Воде.
До з'ясування всіх обставин відомство утримається від коментарів з приводу інформації щодо сексуальних домагань посла, яку поширили в телеграм-каналах та ЗМІ
Трохи раніше в деяких ЗМІ та анонімних Telegram-каналах з'явилися звинувачення в сексуальних домаганнях посла до співробітниці посольства.
Інцидент нібито мав місце три тижні тому.
Як стверджують джерела видання Deschide, посол Головатюк зателефонував співробітниці дипустанови та попросив її пройти до нього у резиденцію, що розташована на території посольства. Причиною таких дій посла нібито стали сумніви щодо вибору одягу на певну подію.
Згідно з даними видання, після приходу жінки посол Молдови вийшов зі свого кабінету оголеним і сексуально збудженим.
"Коли я зайшла, на ньому не було одягу. Він звернувся до мене із запитанням про те, як йому варто одягатися, а також спробував мене обійняти, питаючи, як же йому йти, якщо він у збудженому стані", - наводять покази постраждалої жінки журналісти.
Журналісти розповідають, що жінка втекла від обіймів посла виключно задяки швидкій реакції.
Однак сам посол в коментарях для TV8 заявив, що не чув ні про який скандал.
"Я зараз у відпустці (...) Зараз в Кишиневі важливі події, парламент, уряд, а вчора мене відкликали з відпустки для консультацій про моє майбутнє, коли буде уряд. Відносно мене приймуть рішення", - сказав Головатюк.
Зазначимо, Володимира Головатюка призначили послом до РФ за часів президентства соціаліста Ігоря Додона.
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