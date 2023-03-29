Посла Росії у Швеції викликають до МЗС через погрози щодо вступу країни до НАТО
Посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева викликало шведське міністерство закордонних справ через заяву з погрозами про вступ країни до НАТО
Про це пише шведський телеканал SVT.
У дописі посол Віктор Татаринцев застерігає Швецію від приєднання до оборонного Альянсу: так, шведське МЗС викликало його до установи.
"Зрозуміло, що "зачаровані" Вашингтоном шведські політики свідомо занурюють свій народ у прірву НАТО", – написав він, зазначивши, що Швеція стане "законною мішенню" для російських заходів у відповідь, в тому числі військових, у разі вступу країни до Альянсу.
"Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу", – заявив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.
- Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Напередодні парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО.
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