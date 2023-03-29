Посла Росії у Швеції викликають до МЗС через погрози щодо вступу країни до НАТО

Про це пише шведський телеканал SVT.

У дописі посол Віктор Татаринцев застерігає Швецію від приєднання до оборонного Альянсу: так, шведське МЗС викликало його до установи.

"Зрозуміло, що "зачаровані" Вашингтоном шведські політики свідомо занурюють свій народ у прірву НАТО", – написав він, зазначивши, що Швеція стане "законною мішенню" для російських заходів у відповідь, в тому числі військових, у разі вступу країни до Альянсу.

"Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу", – заявив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.