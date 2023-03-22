Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО
22 березня парламент Швеції схвалив законодавство, необхідне для вступу країни до НАТО. За це проголосували 269 депутатів, проти – 37, іще 43 були відсутні
Про це пише SVT.
Рішення парламенту про відмову від позаблокового статусу дає шведському уряду "зелене світло" на вступ до НАТО після того, як усі країни-члени Альянсу ратифікують заявку Швеції.
Таким чином Риксдаг схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які набудуть чинності в день ухвалення рішення урядом. Серед іншого, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО по військову підтримку.
Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.
Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Карл Більдт уважає це рішення історичним, адже воно покладе край 200-річній позаблоковості Швеції.
- 18 травня 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 21 січня 2023 року у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент й наголосило, що тепер вступ Швеції до НАТО перебуває під загрозою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.1
Купівля 38.1Продаж 38.87
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе