Посла США у РФ вперше пустили до заарештованого в Росії журналіста Гершковича

Про це посольство пише у twitter.

Вона відвідала СІЗО "Лефортово", де вже два тижні знаходиться журналіст, та розповіла, що він почувається добре.

"У СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання понад 2 тижні тому. Він почувається добре, тримається стійко. Знову закликаємо негайно звільнити Евана", - йдеться у повідомленні.