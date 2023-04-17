Посла США у РФ вперше пустили до заарештованого в Росії журналіста Гершковича
Посла США в Росії Лінн Трейсі пустили до заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича - це вперше, коли до нього пустили дипломата
Про це посольство пише у twitter.
Вона відвідала СІЗО "Лефортово", де вже два тижні знаходиться журналіст, та розповіла, що він почувається добре.
"У СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання понад 2 тижні тому. Він почувається добре, тримається стійко. Знову закликаємо негайно звільнити Евана", - йдеться у повідомленні.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- А президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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