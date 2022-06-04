Послідовників Московського патріархату в Україні зменшилося на три чверті, - речник ПЦУ

Про це речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій розповів на 5 каналі.

"Багато вірних, які ще до початку путінської агресії визнавали себе приналежними до Московського патріархату, змінили свою позицію. Ми поки що маємо дані тільки на березень 2022 року. Ось зараз червень, я думаю, з’являться більш свіжі соціологічні дані. Але можу послатися на дослідження, зроблене в березні. А це ще до широкого розголосу, якого набули акти геноциду в Бучі та інших передмістях Києва… Послідовників Московського патріархату в Україні зменшилося на три чверті. До 24 лютого визнавали себе прихильниками Московського патріархату ,15% наших співгромадян, а в березні лише 4%. В той час як до Православної церкви України зголошувалися до початку нападу 38%, а в березні вже 52%", – розповів архієпископ Євстратій.

Читайте також: Найбільші православні святині України, які захопив Московський патріархат

"Тобто, порівнюючи ці цифри, можу сказати, що кількість послідовників ПЦУ була в березні у 13 разів більша, ніж прихильників Московського патріархату. І тому й відбувається зміна юрисдикції релігійними громадами. На кінець травня ми зафіксували вже понад 400 релігійних громад, які вийшли зі складу МП і змінили юрисдикції", - додав він.

Архієпископ Євстратій (Зоря) також нагадав, що в одному зі своїх звернень предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній сказав, що кожна російська бомба, кожен російський снаряд, ракета, що падають на українську землю, вони насправді нищать віру в "русскій мір".

Читайте і дивіться також: Як Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна

"Це ідеологія людиноненависницька, яка, власне, і виправдовує вбивства, ті акти терору й геноциду, які російська армія вчиняла і продовжує вчиняти на українській землі", – підсумував архієпископ.

Нагадаємо, ПЦУ офіційно оголосила намір заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі.

Наразі ця святина перебуває у розпорядженні церкви Московського патріархату.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb