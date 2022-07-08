Посол США в Україні Брінк та очільник МЗС Кулеба подискутували про допомогу Україні
Дмитро Кулеба і Бріджит Брінк провели "чудову дискусію" про допомогу Україні для захисту від російської агресії
Про це посол США повідомила у Twitter.
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу Росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зауважила Бріджит Брінк.
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