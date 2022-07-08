Про це посол США повідомила у Twitter.

"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу Росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зауважила Бріджит Брінк.

8 липня головний редактор Defense Express Катков заявив в ефірі Еспресо, що Україна використовує тактику НАТО — знищення запасів нівелює перевагу в живій силі та техніці.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Сполучені Штати Америки та Туреччина гарантували підтримку у відновленні міста.

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