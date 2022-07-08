США та Туреччина допомагатимуть відбудовувати Харків після війни з РФ, - мер міста
Ігор Терехов заявив, що Сполучені Штати Америки та Туреччина гарантували підтримку Харкову у відновленні міста
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Нашими партнерами у післявоєнному відродженні Харкова будуть США та Туреччина. Упевнений, що така співпраця після війни зробить наше місто перлиною не тільки України, але й усієї Європи!" - сказав Терехов.
Міський голова Харкова додав, що зустрічався з сенатором США Томом Брюером, який обіцяє докласти усіх зусиль для надання допомоги.
У Харкові внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну пошкоджено або зруйновано понад 3,5 тис. будівель, серед них школи, комунальні об'єкти, промислові підприємства та торговельні майданчики.
- На Харківщині росіяни 7 липня вбили 4 людей, 9 поранили, обстріляли будинки, гаражі та господарські споруди.
- 7 липня російські війська обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та постраждалі.
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