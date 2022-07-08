Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Нашими партнерами у післявоєнному відродженні Харкова будуть США та Туреччина. Упевнений, що така співпраця після війни зробить наше місто перлиною не тільки України, але й усієї Європи!" - сказав Терехов.

Міський голова Харкова додав, що зустрічався з сенатором США Томом Брюером, який обіцяє докласти усіх зусиль для надання допомоги.

У Харкові внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну пошкоджено або зруйновано понад 3,5 тис. будівель, серед них школи, комунальні об'єкти, промислові підприємства та торговельні майданчики.

На Харківщині росіяни 7 липня вбили 4 людей, 9 поранили, обстріляли будинки, гаражі та господарські споруди.

7 липня російські війська обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та постраждалі.

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