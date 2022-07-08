Україна використовує тактику НАТО - знищення запасів нівелює перевагу в живій силі та техніці, - головний редактор Defense Express Катков

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков у ефірі Еспресо.

"На півдні зараз відбувається процес, який пов'язаний з тим, що ми намагаємось завдяки далекобійним системам типу HIMARS знищити близький тил противника. Це абсолютна задача, яка стоїть перед ЗСУ, бо ми використовуємо зброю та тактику НАТО. Вона полягає в тому, що ти не можеш досягти паритету у кількості озброєння. НАТО ніколи не збиралось воювати кількістю. Воно розуміло, що буде воювати з такою російською ордою. З нею неможливо змагатись в кількості танків і гармат, тому є один із засобів, який нівелює перевагу ворога у живій силі та техніці - це знищення запасів", - сказав він.

За словами експерта, це довгий процес, який розпочався 2 тижні тому.

"За цей час знищено 14 лише публічно відомих об'єктів - склади боєприпасів, палива, які були знищені в глибині до 60-70 км від лінії фронту. Далі РФ почне відводити свої бази зберігання подалі. Тут наступає величезний логістичний колапс, який пов'язаний з тим, що служба тилу в Росії - це завжди історично найслабша ланка їх армійської машини", - зазначив Катков.

Він додав, що перенесення складу з 70 км на 150 км - це збільшення плеча логістики вдвічі.

"Вдвічі більше автотранспорту, вдвічі більше потужність складів на видачу, вдвічі більше затрат палива, особового складу. Ціль таких ударів - це ускладнити максимально логістику, як тільки у ворога буде брак палива, брак снарядів, нівелюється його перевага у зброї. Ми виходимо як мінімум на паритет, краще - ми повинні вийти на нашу перевагу, бо якщо нема палива, то немає різниці скільки в нього танків і гармат", - підсумував Катков.