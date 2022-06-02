Посол Франції приїхав до Гостомеля
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен приїхав у Гостомель, що на Київщині
Про це він написав у Твіттері.
"Разом із командуючим Нацгвардії Ю. Лебедем у Гостомелі, на місцях запеклих боїв, які не дозволили агресору захопити Київ. Данина шани героїчній мужності захисників, які борються за свободу та свою Батьківщину", - написав Посол.
24 лютого 2022 року саме Гостомель став одним з населених пунктів України, де почалася відкрита, повномасштабна російська збройна агресія. Вертольоти з ворожим десантом сідали на злітній смузі місцевого аеропорту, а пізніше на автомобільному мості у Гостомелі.
- Нагадаємо, під час встановленого росіянами у Гостомелі окупаційного режиму ними було вбито селищного голову Юрія Прилипка та сина директора місцевого ліцею №1 Володимира Захлюпаного - художника Сергія Захлюпаного.
- Гостомелю указом президента України від 6 березня 2022 року присвоєно відзнаку "Місто-герой України".
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