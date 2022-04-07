Посол Литви повернувся до Києва

Про це повідомляє LRT.



Цього тижня МЗС Литви оголосило про рішення повернути посла до Києва. Раніше посольство країни працювало у Львові.



За словами посла, у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників. До евакуації персоналу перед російським вторгненням у лютому в дипломатичному представництві працювали 32 особи.



Сарапін підтвердив, що Литва була першою країною, яка повернула посольство в Київ.



Посол заявив, що під час роботи в Києві й надалі підтримуватиме регулярні контакти з українськими чиновниками, зокрема з представниками МЗС, Міністерства оборони та парламенту.



Сарапін додав, що з нетерпінням очікує подальших візитів високопоставлених чиновників Литви.



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