Посол Литви повернувся до Києва
Посол Литви Вальдемар Сарапін повернувся до роботи в Києві
Про це повідомляє LRT.
Цього тижня МЗС Литви оголосило про рішення повернути посла до Києва. Раніше посольство країни працювало у Львові.
За словами посла, у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників. До евакуації персоналу перед російським вторгненням у лютому в дипломатичному представництві працювали 32 особи.
Сарапін підтвердив, що Литва була першою країною, яка повернула посольство в Київ.
Посол заявив, що під час роботи в Києві й надалі підтримуватиме регулярні контакти з українськими чиновниками, зокрема з представниками МЗС, Міністерства оборони та парламенту.
Сарапін додав, що з нетерпінням очікує подальших візитів високопоставлених чиновників Литви.
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