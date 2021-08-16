Посол Шевченко назвав представника Канади на саміті "Кримської платформи"
Спікер Сенату Джордж Ф’юрі представлятиме Канаду на "Кримській платформі"
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Facebook.
"Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це - найвища політична посада у країні", - написав він.
Посол подякував за високий рівень представництва і за "реальну підтримку нашої боротьби".
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.
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