Кулеба: участь у саміті "Кримська платформа" підтвердили 42 країни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн
Про це він повідомив у Facebook.
"День запуску наближається. Вранці було 40 учасників. А після обіду вже 42", - написав він.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит у Київ до Дня Незалежності України та візьме участь у "Кримській платформі"
- Вранці, 13 серпня, 40 країн підтвердили участь у платформі з деокупації Криму.
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