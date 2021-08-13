Кулеба: участь у саміті "Кримська платформа" підтвердили 42 країни

Про це він повідомив у Facebook.

"День запуску наближається. Вранці було 40 учасників. А після обіду вже 42", - написав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит у Київ до Дня Незалежності України та візьме участь у "Кримській платформі"

Вранці, 13 серпня, 40 країн підтвердили участь у платформі з деокупації Криму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb