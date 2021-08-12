Дуда підтвердив участь у саміті "Кримської платформи"
Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит у Київ до Дня Незалежності України та візьме участь у "Кримській платформі"
Про це повідомила канцелярія президента.
"23 і 24 серпня президент Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та святкуванні Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Саміт "Кримська платформа": кількість країн-учасниць зросла до 38
- Раніше про те, що президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи", повідомляв перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.69
Купівля 26.69Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе