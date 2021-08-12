Дуда підтвердив участь у саміті "Кримської платформи"

Про це повідомила канцелярія президента.



"23 і 24 серпня президент Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та святкуванні Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.



Читайте також: Саміт "Кримська платформа": кількість країн-учасниць зросла до 38

Раніше про те, що президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи", повідомляв перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.