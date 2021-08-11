Саміт Кримська платформа: кількість країн-учасниць зросла до 38

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників", - повідомив Кулеба.



Нагадаємо, перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова заявила, що Росія намагається тиснути на країни щодо участі у "Кримській платформі".

У вівторок, 10 серпня, три європейських країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня.

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