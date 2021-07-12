"Мова погроз": Джапарова розповіла, як Росія намагається тиснути на країни щодо участі у "Кримській платформі"

Про це повідомила перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова в інтерв’ю Крим.Реалії.

"Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи", - сказала вона.



Джапарова заявила, що Україна отримує цю інформацію від партнерів.



"Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про "Кримську платформу" і про те, як будуть ставитися до країн, які до неї приєднаються. Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози. Ми до цього теж повинні ставитися тверезо", - заявила перша заступниця міністра.



За її словами, є низка країн, для яких співробітництво з РФ має критичний характер, як у військовій сфері, так і в економіці.

Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи".