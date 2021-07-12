"Мова погроз": Джапарова розповіла, як Росія намагається тиснути на країни щодо участі у "Кримській платформі"
Російська дипломатія погрожує країнам, які погодилися на участь в саміті "Кримська платформа"
Про це повідомила перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова в інтерв’ю Крим.Реалії.
"Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи", - сказала вона.
Джапарова заявила, що Україна отримує цю інформацію від партнерів.
"Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про "Кримську платформу" і про те, як будуть ставитися до країн, які до неї приєднаються. Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози. Ми до цього теж повинні ставитися тверезо", - заявила перша заступниця міністра.
За її словами, є низка країн, для яких співробітництво з РФ має критичний характер, як у військовій сфері, так і в економіці.
- Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи".
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