Посол України вимагає заборонити російську символіку на мітингах у Німеччині
Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав німецьку владу заборонити використання російської символіки на мітингах в країні
Про це повідомляє DW.
За словами Мельника, символіка країни-агресора має бути заборонена, доки Росія веде війну на знищення українського народу. Він наголосив, що демонстрація російських символів не має нічого спільного зі свободою слова та прославляє варварську агресію у центрі Європи.
"Якщо ви проводите демонстрацію з російським прапором, то ви автоматично підтримуєте державу, яка веде війну на знищення проти України та нашого цивільного населення", - сказав Мельник.
Він також заявив про намір провести переговори з федеральним урядом із цього приводу.
Крім цього, Мельник виклав у twitter відео з проросійського мітингу та назвав сам факт проведення таких заходів банкрутством через невпевнену політику Німеччини.
"Це величезне збентеження для Німеччини і справжнє оголошення банкрутства за невпевнену німецьку політику. Це все ще свобода вираження поглядів? Або толерантне прославляння російської війни на знищення проти українських жінок і дітей?", - обурився Мельник.
- 6 квітня Андрій Мельник дорікнув колишньому німецькому канцлеру Ангелі Меркель, яка проігнорувала запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Бучу та натомість відпочиває у Флоренції.
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