"Звичайно, на вулицях Флоренції немає вбитих жінок і дітей": посол у Берліні Мельник розкритикував Меркель, яка не приїхала в Україну і відпочиває в Італії

Про це він написав у своєму Твітері

"Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово" - написав Мельник.



Німецький таблоїд Bild раніше повідомив, що Меркель з суботи перебуває з приватним візитом у Тоскані, інформує "Європейська правда".

"Колишній канцлер, кажуть, зупинився в готелі в центрі міста, любить гуляти Флоренцією і вже відвідала галерею Академії, де побачила старі картини", – повідомляє німецьке видання.

Нагадаємо, Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського. Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

Президент України Володимир Зеленський запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим "побачити, до чого призвела політика поступок Росії".

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