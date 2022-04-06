"Звичайно, на вулицях Флоренції немає вбитих жінок і дітей": посол у Берліні Мельник розкритикував Меркель, яка не приїхала в Україну і відпочиває в Італії
Український дипломат знову дорікнув колишньому німецькому канцлеру Ангелі Меркель, яка проігнорувала запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість відпочиває у Флоренції
Про це він написав у своєму Твітері
"Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово" - написав Мельник.
Німецький таблоїд Bild раніше повідомив, що Меркель з суботи перебуває з приватним візитом у Тоскані, інформує "Європейська правда".
"Колишній канцлер, кажуть, зупинився в готелі в центрі міста, любить гуляти Флоренцією і вже відвідала галерею Академії, де побачила старі картини", – повідомляє німецьке видання.
- Нагадаємо, Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського. Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.
- Президент України Володимир Зеленський запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим "побачити, до чого призвела політика поступок Росії".
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