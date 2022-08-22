Посольство Ірландії повертається до Києва

Про це інформує МЗС країни.

"Посольство Ірландії в Україні, яке працювало дистанційно після російського вторгнення, відновило роботу в Києві", - йдеться у дописі ірландського міністерства.

Крім того, у твіті йдеться про те, що у цілях безпеки департамент Ірландії продовжує наполягати на обмеженні поїздок в Україну з будь-якою метою.

"Оскільки посольство відновить свою діяльність у Києві, основним пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями, аби надати Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України", - додав також ірландський міністр закордонних справ Саймон Коуні.

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