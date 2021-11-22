Посольство США висловило занепокоєння щодо висловлювання президента Болгарії про окупований Крим

Про це повідомляє сайт посольства США в Болгарії.



"Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він назвав Крим "російським", - йдеться у заяві.



Посольство підкреслило, США, "Велика сімка", ЄС і НАТО чітко висловили свою позицію що, незважаючи на російську анексію та окупацію, Крим є Україною.



"Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід’ємною частиною України, і що ми не визнаємо зусиль Росії узаконити захоплення та окупацію півострова", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".

21 листопада повідомлялось, що за результатами екзитполів чинний президент Болгарії Румен Радев перемагає у другому турі виборів голови держави.