Посольство США висловило занепокоєння щодо висловлювання президента Болгарії про окупований Крим
Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим
Про це повідомляє сайт посольства США в Болгарії.
"Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він назвав Крим "російським", - йдеться у заяві.
Посольство підкреслило, США, "Велика сімка", ЄС і НАТО чітко висловили свою позицію що, незважаючи на російську анексію та окупацію, Крим є Україною.
"Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід’ємною частиною України, і що ми не визнаємо зусиль Росії узаконити захоплення та окупацію півострова", - зазначили у посольстві.
- Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".
- 21 листопада повідомлялось, що за результатами екзитполів чинний президент Болгарії Румен Радев перемагає у другому турі виборів голови держави.
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