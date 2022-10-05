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Посольство Японії офіційно повернулося до Києва

5 жовтня, 2022 середа
14:23
Суспільство Японія

Посольство Японії в Україні 5 жовтня офіційно відновило роботу у Києві

Про це посольство повідомило у фейсбуці.

"Ми повернулись і готові працювати разом з Україною заради перемоги!", - йдеться в повідомленні.

У посольстві запевнили, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю між двома країнами і допомогу для відновлення і відбудови України.

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