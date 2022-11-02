Постачала товари для оборонно-промислового комплексу РФ: дочці міністра оборони часів Януковича оголосили підозру
СБУ оголосила підозру дочці міністра оборони України часів Януковича (2012-2014 років), її викрили на антиукраїнській діяльності
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними розслідувань, дочка Лебедєва, а саме він перебував на посаді упродовж 2012-2014 років, керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.
"Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – говорять у СБУ.
- Нагадаємо, на початку літа прокуратура заарештувала 645 залізничних вагонів, що належать родині ексміністра оборони України часів Януковича Лебедєва.
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