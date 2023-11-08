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Постачали електроніку до РФ: США запровадили санкції проти трьох компаній та семи людей

8 листопада, 2023 середа
09:48
Війна з Росією США і РФ

У США видали наказ, який призупиняє експортні привілеї для трьох компаній та семи осіб: вони причетні до постачання електроніки в Росію

Про це йдеться у заяві Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яку видав помічник міністра з контролю за експортом Метью С. Аксельрод. 

До санкційного списку увійшли Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов, Христина Пузирьова, Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов. Четверо з них проживають у РФ, один у США, та ще двоє у Канаді. 

Підсанкційні компанії SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С.Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) і Suntronic F.Z.E. (Suntronic) базуються у США та Об'єднаних Арабських Еміратах. 

"Ці десять сторін, як стверджується, є частиною складної глобальної схеми закупівель, в рамках якої було незаконно отримано та придбано електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у Росії, в тому числі для компаній, пов'язаних з російськими військовими", - йдеться в заяві. 

Вказано, що у ході розслідування елементи електроніки, які постачали компанії, були знайдені у захоплених Україною російських зразках техніки та озброєння, а саме у у комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, безпілотних літальних апаратах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3. 

"Закриваючи доступ до товарів із США, сьогоднішнє тимчасове обмеження запобігає глобальній мережі закупівель РФ від підтримки російської військової машини. Ми продовжимо зосереджувати наші правоохоронні зусилля на товарах, які необхідні Росії, для припинення її неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну, включаючи електронні компоненти, які використовуються в безпілотниках, ракетах і танках", - наголосив Аксельрод. 

  • Раніше журналістам стало відомо, що російські торгові компанії продовжують отримувати стрілецьку зброю і набої з ЄС та США попри санкції, які були запроваджені проти РФ ще з 2014 року. Загалом Росії вдалося придбати 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів. 
Світ
Україна
Росія
Технології
Канада
ОАЕ
санкції проти Росії
США
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