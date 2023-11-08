РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ

Про це повідомляє німецький проєкт Correctiv у своєму розслідуванні.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія імпортувала майже 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї, зокрема й понад сотню снайперських гвинтівок, і майже 8 млн набоїв американського та європейського виробництва, зазначили розслідувачі.

За їх словами, частину отриманого західного озброєння російська армія використовує у війні проти України, зокрема пістолети Glock, автоматичні гвинтівки AR-15 та карабіни Blaser R8, а частка німецьких марок у вогнепальній зброї значно більша, ніж у боєприпасах.

Розслідувачі наводять докази присутності і використання західної зброї російськими представниками. Наприклад, пістолет Glock і гвинтівку AR-15 бачили у ексвіцепрем'єра РФ Дмитра Рогозіна, під час його візиту в тимчасово окуповану територію Донецької області, а зброю від Desert Tech помітили у бойовиків угруповання «ПВК Вагнера» під Бахмутом. Також, у жовтні на московській збройовій виставці OROLEXPO-2023 була представлена зброя німецької компанії Blaser, американської Barrett Firearms та чеської Ceska Zbrojovka.

Журналісти пояснюють, що санкції проти РФ забороняють продаж військової зброї та карабіни Blaser, до Росії, але можна отримати ліцензію на експорт зброї в інші країни.

Розслідувачі заявляють, що зброя постачалась до РФ через посередників. За їх інформацією, після початку війни в Україні помітно зросли випадки передачі мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.