У Британії 127 компаній зізналися у порушенні санкцій проти РФ
Мінфін Великої Британії готовий пом'якшувати покарання тим компаніям, які самі зізналися в порушеннях – з покаянням до уряду вже прийшли 127 підприємств
Про це пише DW, з посиланням на Financial Times.
Британські компанії зізнаються у порушенні санкційного режиму щодо Росії, розраховуючи на пом'якшення штрафних заходів з боку держави, пише видання. За даними журналістів, які посилаються на міністерство фінансів Великої Британії, станом на 17 травня 127 компаній добровільно зізналися, що порушували санкції.
У публікації наголошується, що Мінфін у Лондоні готовий пом'якшувати покарання для тих компаній, які самі зізналися у порушеннях та співпрацюють у ході розслідування. Відповідний підрозділ відомства, який відповідає за здійснення штрафних заходів, не прагне того, щоб "невиправдано карати компанії за ненавмисні помилки", пише FT. Як покарання порушення санкцій може бути винесено попередження чи призначено штраф, причому верхня межа штрафу не позначено.
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