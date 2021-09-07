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Постачали метадон до окупованого Донецька: СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків

7 вересня, 2021 вiвторок
19:38

СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків до тимчасово окупованого Донецька. Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн

Про це передає пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ. Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.

За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

"Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн грн за цінами чорного ринку. У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

 

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СБУ
наркотики
контрабанда
метадон
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