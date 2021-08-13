Постачальник "Київгазенерджі" може отримати 51 тис. грн штрафу за прострочку оприлюднення річного тарифу на газ для населення

Про це пише Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням, НКРЕКП з 13 по 26 липня провела позапланову виїзну перевірку постачальника щодо виконання ним вимог законодавства і ліцензійних умов, зокрема зобов'язання публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх в дію, а у випадку з річним тарифом - до 25 квітня поточного року.



Зазначається, що регулятор посилався, зокрема, на ряд заяв від споживачів, що вказують на відсутність такої інформації на сайті і в кабінетах з квітня поточного року, що було підтверджено сканкопію сторінок сайту. Водночас, в НКРЕКП зауважили, що ліцензіат проінформував про технічні проблеми з сайтом, що позбавили його можливості оприлюднити необхідну інформацію, а також про неможливість надати підтвердження з історії дій на ньому, оскільки це не передбачено програмним забезпеченням.



Разом з тим, в акті перевірки регулятор вказує, що на момент її проведення інформація про тарифи була розміщена на сайті, як і попередження про його тимчасової некоректної роботи.



У виданні нагадали, що "Київгазенерджі" є основним постачальником газу в столиці. Більше місяця він не оприлюднював річний тариф на природний газ для населення на своєму сайті, який не працював з 25 квітня.

Нагадаємо, НКРЕКП 7 квітня зобов'язала постачальників газу впровадити річні тарифи на газ для побутових споживачів з 1 травня та оприлюднити їх до 25 квітня.