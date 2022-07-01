Поставки зброї відчуваються, але ворог просувається сьогодні, - боєць ТрО Корсунов
Сили оборони України чекають якомога найшвидших поставок зброї від партнерів України
Про це боєць територіальної оборони Юрій Корсунов розповів у ефірі Еспресо.
"Відчувається, що є надходження (зброї, - ред), відчувається, що вогневі удари стають ще точнішими. Звичайно, українська армія потребує якомога найшвидших поставок від наших партнерів. Немає часу чекати, називаються дати серпень, вересень, але ворог просувається сьогодні і його треба знищувати. З великим нетерпінням ми чекаємо поставок від наших міжнародних партнерів", - сказав він.
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