Поставки зброї відчуваються, але ворог просувається сьогодні, - боєць ТрО Корсунов

Про це боєць територіальної оборони Юрій Корсунов розповів у ефірі Еспресо.

"Відчувається, що є надходження (зброї, - ред), відчувається, що вогневі удари стають ще точнішими. Звичайно, українська армія потребує якомога найшвидших поставок від наших партнерів. Немає часу чекати, називаються дати серпень, вересень, але ворог просувається сьогодні і його треба знищувати. З великим нетерпінням ми чекаємо поставок від наших міжнародних партнерів", - сказав він.