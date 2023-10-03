Постійна підтримка України є ключовим питанням, – президентка ЄБРР

Про це пише Reuters.

Президентка ЄБРР прокоментувала рішення Конгресу США схвалити тимчасовий бюджет без закладених витрат на допомогу Україні.

"Те, що сталося в Конгресі США, викликає деякі запитання. Президент США підтвердив тверду прихильність, але це дуже важливе питання для України", - зазначила Рено-Бассо.

Видання зазначає, що у 2023 році ЄБРР надав Україні фінансування у розмірі $1,2 млрд. Загалом же він обіцяв направити на допомогу нашій державі щонайменше $3 млрд. Зазначається, що фінансування банку спрямоване на реальний сектор економіки та відбудову.

Водночас акціонери ЄБРР продовжують переговори про збільшення капіталу на 3-5 млрд євро. За совами Рено-Бассо, банк повинен оголосити рішення про збільшення капіталу, "спровоковано через Україну", до кінця року.

"Це дозволить нам продовжувати підтримувати всі наші країни, де ми працюємо, деякі з них потребують значної фінансової підтримки, тому що вони прямо чи опосередковано постраждали від війни", - додала голова ЄБРР.