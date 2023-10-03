Постійна підтримка України є ключовим питанням, – президентка ЄБРР
Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо заявила, що фінансова та військова підтримка України є "ключовим питанням", тож її треба збільшувати
Про це пише Reuters.
Президентка ЄБРР прокоментувала рішення Конгресу США схвалити тимчасовий бюджет без закладених витрат на допомогу Україні.
"Те, що сталося в Конгресі США, викликає деякі запитання. Президент США підтвердив тверду прихильність, але це дуже важливе питання для України", - зазначила Рено-Бассо.
Видання зазначає, що у 2023 році ЄБРР надав Україні фінансування у розмірі $1,2 млрд. Загалом же він обіцяв направити на допомогу нашій державі щонайменше $3 млрд. Зазначається, що фінансування банку спрямоване на реальний сектор економіки та відбудову.
Водночас акціонери ЄБРР продовжують переговори про збільшення капіталу на 3-5 млрд євро. За совами Рено-Бассо, банк повинен оголосити рішення про збільшення капіталу, "спровоковано через Україну", до кінця року.
"Це дозволить нам продовжувати підтримувати всі наші країни, де ми працюємо, деякі з них потребують значної фінансової підтримки, тому що вони прямо чи опосередковано постраждали від війни", - додала голова ЄБРР.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує поставкам зброї й обладнання, які ухвалені раніше.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що попри відсутність рішення у Конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.
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