Потенційний суперник зневажливо висловився про досягнення Ф'юрі
Британський важковаговик Ділліан Вайт заявив, що його співвітчизник Тайсон Ф'юрі не заслуговує вважатися видатним боксером
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), перемог над українцем Володимиром Кличком та американцем Деонтеєм Вайлдером недостатньо, аби вважатися видатним бійцем.
"Ну з ким він бився? Деонтей Вайлдер та Володимир Кличко. За це не можна називати себе найвеличнішим. Гаразд, зараз ти можеш бути найкращим важковаговиком своєї епохи, тому що в тебе немає поразок, і ти переміг усіх, хто стояв у рингу. Але ти не найкращий. Ти не досяг і половини того, чого досяг Льюїс, Алі, Фрейзер, Форман", - сказав Вайт, який може стати наступним суперником Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 23 жовтня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британець проведе наступний поєдинок навесні 2022 року проти Діллана Вайта або Джо Джойса.
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