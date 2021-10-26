Потенційний суперник зневажливо висловився про досягнення Ф'юрі

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), перемог над українцем Володимиром Кличком та американцем Деонтеєм Вайлдером недостатньо, аби вважатися видатним бійцем.

"Ну з ким він бився? Деонтей Вайлдер та Володимир Кличко. За це не можна називати себе найвеличнішим. Гаразд, зараз ти можеш бути найкращим важковаговиком своєї епохи, тому що в тебе немає поразок, і ти переміг усіх, хто стояв у рингу. Але ти не найкращий. Ти не досяг і половини того, чого досяг Льюїс, Алі, Фрейзер, Форман", - сказав Вайт, який може стати наступним суперником Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC.