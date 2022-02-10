"Потрібно ставити РФ болючі запитання й вимагати відповідей": Кулеба заявив, що Росія вчиняє злочин щодо України й ОБСЄ не може залишатися пасивно-нейтральною

Про це він заявив на брифінгу з головою ОБСЄ й МЗС Польщі Збіґнєвом Рау.



"Єдина держава ОБСЄ яка вчиняє злочин агресії це Росія. Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України воюють проти решти країни. Це абсурд і маніпулювання і спотворення реальності", - наголосив Дмитро Кулеба.



За його словами, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а ставити запитання самій РФ.



"Як ви плануєте забезпечувати безпеку не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - сказав очільник МЗС.



Крім того, він додав, що головування Польщі в ОБСЄ буде успішним і закликав організацію не бути пасивно-нейтральною щодо російської агресії навколо України.



"Для ОБСЄ не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною. Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена", - зауважив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закликав карати Росію санкціями за порушення Мінських домовленостей.

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