"Потрібно ставити РФ болючі запитання й вимагати відповідей": Кулеба заявив, що Росія вчиняє злочин щодо України й ОБСЄ не може залишатися пасивно-нейтральною
Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав російські тези про "внутрішній конфлікт" на українській території маніпуляцією та закликав ОБСЄ "не залишатися пасивно-нейтральною" щодо злочину РФ стосовно України
Про це він заявив на брифінгу з головою ОБСЄ й МЗС Польщі Збіґнєвом Рау.
"Єдина держава ОБСЄ яка вчиняє злочин агресії це Росія. Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України воюють проти решти країни. Це абсурд і маніпулювання і спотворення реальності", - наголосив Дмитро Кулеба.
За його словами, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а ставити запитання самій РФ.
"Як ви плануєте забезпечувати безпеку не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - сказав очільник МЗС.
Крім того, він додав, що головування Польщі в ОБСЄ буде успішним і закликав організацію не бути пасивно-нейтральною щодо російської агресії навколо України.
"Для ОБСЄ не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною. Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена", - зауважив Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, раніше міністр закликав карати Росію санкціями за порушення Мінських домовленостей.
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