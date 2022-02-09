РФ необхідно карати санкціями за порушення Мінських домовленостей, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проти Росії потрібно запроваджувати санції за порушення Мінських домовленостей і міжнародного права
Про це він сказав на брифінгу.
За словами міністра, існують шанси на дипломатичне врегулювання ситуації, і санкції ЄС - частина цього шляху. Обмеження розроблені так, щоб їх застосувати в разі ескалації російської агресії стосовно України.
"Але позиція України в тому, що за останні роки Росія вдалася до грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей і за це її теж треба карати санкціями", - наголосив він.
Як приклад недотримання Мінських угод Кулеба згадав паспортизацію українців, котрі живуть на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
"І хоча б за це певні санкції можна було застосувати і раніше і прямо зараз", - зауважив очільник МЗС України.
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