РФ необхідно карати санкціями за порушення Мінських домовленостей, - Кулеба

Про це він сказав на брифінгу.



За словами міністра, існують шанси на дипломатичне врегулювання ситуації, і санкції ЄС - частина цього шляху. Обмеження розроблені так, щоб їх застосувати в разі ескалації російської агресії стосовно України.



"Але позиція України в тому, що за останні роки Росія вдалася до грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей і за це її теж треба карати санкціями", - наголосив він.



Як приклад недотримання Мінських угод Кулеба згадав паспортизацію українців, котрі живуть на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.



"І хоча б за це певні санкції можна було застосувати і раніше і прямо зараз", - зауважив очільник МЗС України.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що своїми діями РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні

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