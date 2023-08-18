Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів. Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно", - сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що новини для України будуть не тільки від сусідів з ЄС, але й з інших регіонів.

"Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", - сказав президент України Володимир Зеленський.