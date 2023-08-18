Надходження зброї, ситуація на фронті, інспекція ВЛК: Зеленський провів нараду

Про це він повідомив у Telegram.

"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди 18 серпня повідомили про отримання дозволу від США на надання Україні винищувачів F-16.

Також на селекторі обговорили оборонні та наступальні дії ЗСУ й результати застосування дронів.

Ще одним питанням був перебіг всеохопної інспекції ВЛК, а також робота СБУ щодо військкомів і колаборантів. Зеленський заявив про хороші результати роботи правоохоронців.

"Окремо — закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває", - резюмував президент.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.