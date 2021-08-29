Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години

Вони рухатимуться через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ - Запоріжжя-1, передає Еспресо.TV.



Як наголошує Укрзалізниця, очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:



№72 Київ - Запоріжжя,



№142 Маріуполь - Одеса,



№120 Запоріжжя - Львів,



№119 Львів - Запоріжжя,



№116 Київ - Бердянськ.





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