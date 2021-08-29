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Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години

29 серпня, 2021 неділя
09:31
Суспільство

Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом

Вони рухатимуться через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ - Запоріжжя-1, передає Еспресо.TV.

Як наголошує Укрзалізниця, очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:

№72 Київ - Запоріжжя,

№142 Маріуполь - Одеса,

№120 Запоріжжя - Львів,

№119 Львів - Запоріжжя,

№116 Київ - Бердянськ.


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Запоріжжя
Укрзалізниця
потяги
затримка
Бердянськ
новини Запоріжжя
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