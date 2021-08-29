Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години
Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом
Вони рухатимуться через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ - Запоріжжя-1, передає Еспресо.TV.
Як наголошує Укрзалізниця, очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:
№72 Київ - Запоріжжя,
№142 Маріуполь - Одеса,
№120 Запоріжжя - Львів,
№119 Львів - Запоріжжя,
№116 Київ - Бердянськ.
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