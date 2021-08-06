Повалені дерева, зірвані дахи, проблеми з електро- і газопостачанням: Кам'янець-Подільський оговтується після буревію

Про це повідомляє офіційний веб-сайт Кам'янець-Подільської міської громади.



Зазначається, що станом на сьому ранку інформаційно-довідкова служба 15-05 прийняла від кам'янчан більше 200 дзвінків.



Зафіксовано повалені дерева і обірвані дроти на вул. Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північній, Хмельницьке шосе, Драгоманова-Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця-проспект Грушевського, Пушкінській, Хмельницькій,



Короленка-Черняхівського, на Панівецькій, Кулика, Суворова, Підзамчі, Торговій площі, Свідніцького, Смотрицькій. Зірвано дахи на Вокзальній, Хмельницькій, по провулку Новий.



"Протікають дахи на Лесі Українки, Розвадовського, Данила Галицького, Шевченка, Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, по провулку Семінарський, на Пушкінському узвозі. Проблеми з газопостачанням - на вул. Зарванській. Звернення продовжують надходити", - йдеться у повідомленні.



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