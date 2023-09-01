"Поважаємо територіальну цілісність": президент Сербії Вучич зустрівся з українським послом

Про це сербський президент повідомив у своєму інстаграмі.

За словами Александара Вучича, зустріч з українським послом була "чесна й відкрита". Президент Сербії та Володимир Толкач обговорили двосторонню співпрацю, поліпшення спільних відносин між країнами, регіональні та світові проблеми, а також ситуацію в Україні.

"Я ще раз підтвердив позицію Сербії щодо непорушності кордонів і поваги до Статуту ООН, наголосивши, що ми поважаємо територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити в майбутньому", - наголосив Вучич.

