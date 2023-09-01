"Поважаємо територіальну цілісність": президент Сербії Вучич зустрівся з українським послом
У четвер, 31 серпня, президент Сербії Александар Вучич провів зустріч з українським послом Володимиром Толкачем
Про це сербський президент повідомив у своєму інстаграмі.
За словами Александара Вучича, зустріч з українським послом була "чесна й відкрита". Президент Сербії та Володимир Толкач обговорили двосторонню співпрацю, поліпшення спільних відносин між країнами, регіональні та світові проблеми, а також ситуацію в Україні.
"Я ще раз підтвердив позицію Сербії щодо непорушності кордонів і поваги до Статуту ООН, наголосивши, що ми поважаємо територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити в майбутньому", - наголосив Вучич.
- 25 серпня у Сербії заявили про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.73Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе