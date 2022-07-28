"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для ЗСУ з початку року

Про це повідомили на фейсбук-сторінці фонду.

"Понад 4 000 000 000 гривень переказали нам благодійники від початку 2022 року. І це без урахування криптовалюти. Більша частина коштів, станом на сьогодні, 27 липня, надійшла на рахунки фонду вже після повномасштабного вторгнення росіян. Величезну суму нам переказали небайдужі у майже 866 тисячах платежів", - йдеться у повідомленні.

Представники фонду розповіли, що за ці гроші придбали безпілотний комплекс Bayraktar TB2 з, зокрема, трьома ударними літаками, 25 комплексів "Лелека-100", 10 безпілотників PD-2 з наземними станціями і безліч іншого необхідного на передовій.

8 липня "Повернись живим" повідомив, що для Збройних Сил України купили сотню безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas.

26 липня у фонді розповіли, що для Збройних сил України придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2.

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