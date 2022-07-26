"Повернись живим" придбав для українських військових "Байрактар"

Про це повідомили на facebook-сторінці опублікувавши відповідне відео.

Фонд "Повернись живим" реалізував свій наймасштабніший проєкт.

"З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США", - йдеться у пості.

24 липня стало відомо, що у Польщі зібрали 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів).

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

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