Повідомлено про підозру двом окупаційним суддям, які депортували українців з Криму
Двом окупаційним суддям незаконно створеного Євпаторійського міського суду Республіки Крим повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Про це повідомили в telegram Офісу Генерального прокурора.
Стало відомо, що двоє суддів, достовірно знаючи про окупацію українського Криму збройними силами РФ, фактично забезпечували незаконну депортацію українців. Підозрювані, керуючись законодавством РФ, ухвалили рішення про депортацію українців з території півострова.
"Своє рішення вони мотивували нібито відсутністю дозвільних документів та порушенням "правил перебування на території РФ", - йдеться у дописі.
Однак громадяни України, які на момент початку збройного конфлікту законно перебували в Криму, знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права. Тобто окупаційна влада не має жодних законних підстав примусово переміщувати чи депортувати українців з місць свого проживання.
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