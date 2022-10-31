Поліція відкрила 12 справ проти освітян-колаборантів на деокупованій Харківщині

Про це у фейсбук написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

"Освіта від окупантів - що відомо про колаборантів в деокупованій області. Росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм. Так впроваджували "руський мир". Усього на даний момент відкрито 12 справ. Про одну з них я вже писав - у Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти, а також відправила двох українських вчителів до Курську для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей", - йдеться повідомленні.

Згідно з інформацією, випадки освітнього колаборанства були в містах та селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенково, Грушівка, Бабенково, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

"Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились - і вже отримують підозри, тому що слідчі почали працювати з перших днів деокупації", - повідомив він.

Раніше на звільнених територіях Харківської області виявили акти про вилучення зі шкіл української літератури.

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