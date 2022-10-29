Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

"У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала Путіна, наголошувала, що Україна та Росія мають бути єдиним цілим, підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема повідомляється, що жінка говорила, що "Росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала", "якби наше керівництво держави могло домовитись, йшло б на поступки РФ, то ми б не знали, що таке війна", "збройні сили Російської Федерації ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади", "введення військ РФ в Україну, а також запровадження так званої "політики Путіна" у нашій державі піде на користь її розвитку".

Пізніше, у кінці жовтня справу передали до ДБР. Слідчими були зібрані докази, а опісля - повідомлено жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також виправдовуванні та глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

"Їй може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Працівники ДБР клопотатимуть у суді щодо взяття "любительніци русского міра" під домашній арешт та відсторонення від посади", - додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві схопили директорку школи, яка координувала діяльність російської агентури в обмін на обіцянку зробити її "міністром освіти" після окупації. Жінка співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки з російськими спецслужбами.

8 вересня стало відомо, що колишня директорка Печерської гімназії №75 у Києві Алла Душкіна втекла з країни після внесення судової застави у 500 тис. грн.