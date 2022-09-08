Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.

"З України втекла колишня директорка Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною", - пише Цаплієнко.

Йдеться про директорку київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду "міністра освіти". Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за пів мільйона гривень.

"Нагадаю, що у суду були залізобетонні докази листування зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном", - зазначив військовий журналіст.

Нагадаємо, що Душкіній загрожувало до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Києві схопили директорку школи, яка координувала діяльність російської агентури в обмін на обіцянку зробити її "міністром освіти" після окупації. Жінка співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки з російськими спецслужбами.

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