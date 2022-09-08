Суд випустив під заставу коригувальницю ударів по Києву: колаборантка втекла з країни, - Цаплієнко
Колишня директорка Печерської гімназії №75 у Києві Алла Душкіна втекла з країни після внесення судової застави у 500 тис. грн
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.
"З України втекла колишня директорка Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною", - пише Цаплієнко.
Йдеться про директорку київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду "міністра освіти". Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за пів мільйона гривень.
"Нагадаю, що у суду були залізобетонні докази листування зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном", - зазначив військовий журналіст.
Нагадаємо, що Душкіній загрожувало до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
- Раніше повідомлялося, що у Києві схопили директорку школи, яка координувала діяльність російської агентури в обмін на обіцянку зробити її "міністром освіти" після окупації. Жінка співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки з російськими спецслужбами.
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