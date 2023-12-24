Повісток у Дії не буде. Ніколи, - очільник Мінцифри
На тлі нових чуток про нововведення щодо повісток на платформі держпослуг Дія у Мінцифри заявили, що такого не буде ніколи
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
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"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав він.
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- У суботу, 23 грудня 2023 року Рустем Умєров заявив, що Міністерство оборони України працює над впровадженням електронного запрошення до ТЦК.
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