Повісток у Дії не буде. Ніколи, - очільник Мінцифри

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав він.

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