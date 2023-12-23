Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть й тим, хто закордоном
Міністерство оборони України працює над впровадженням електронного запрошення до ТЦК
Про це у суботу, 23 грудня 2023 року, повідомив очільник відомства Рустем Умєров, передає Суспільне.
"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.
За його словами, електронні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном.
"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - наголосив міністр оборони України.
Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський поділився інформацією, що Генштаб звернувся до нього з приводу мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- При цьому він проти обов'язкової мобілізації жінок, але не заперечує щодо зменшення вікового порогу мобілізованих до 25 років.
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