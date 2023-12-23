Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть й тим, хто закордоном

Про це у суботу, 23 грудня 2023 року, повідомив очільник відомства Рустем Умєров, передає Суспільне.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.

За його словами, електронні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - наголосив міністр оборони України.

Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.



