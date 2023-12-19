Зеленський заявив, що не підпише закон про призов жінок, і висловився про мобілізацію з 25 років
Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею, що на війну з РФ почнуть мобілізувати жінок
Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.
"Мобілізація жінок? Ні, не підпишу", - запевнив Володимир Зеленський
Також президент сказав, що готовий підписати закон про зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 25 років.
"Якщо всі аргументи будуть викладені і я побачу, що це потрібно, то з цим погоджусь", - каже президент України.
-
У вівторок, 19 грудня, Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками 2023 року. Еспресо веде текстову онлайн-трансляцію. Президент поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе