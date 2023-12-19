Зеленський заявив, що не підпише закон про призов жінок, і висловився про мобілізацію з 25 років

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Мобілізація жінок? Ні, не підпишу", - запевнив Володимир Зеленський

Також президент сказав, що готовий підписати закон про зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 25 років.

"Якщо всі аргументи будуть викладені і я побачу, що це потрібно, то з цим погоджусь", - каже президент України.