Повітряні Сили ЗСУ збили 6 дронів-камікадзе та штурмовик Су-25
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ збили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та один штурмовик Су-25
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграмі.
У другій половині дня 23 вересня на східному та південному напрямках окупанти атакували Україну шістьма безпілотниками-камікадзе Shahed-136.
"Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25!" - ідеться в повідомлені.
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