Повітряні Сили ЗСУ збили 6 дронів-камікадзе та штурмовик Су-25

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграмі.

У другій половині дня 23 вересня на східному та південному напрямках окупанти атакували Україну шістьма безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

"Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25!" - ідеться в повідомлені.