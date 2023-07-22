Повний абсурд: Литва відреагувала на звинувачення Путіна про плани "окупувати Україну"
Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що звинувачення з боку президента РФ Володимира Путіна у тому, що литовські та польські військові підрозділи призначені для подальшої окупації західної України є повним абсурдом
Про це йдеться у повідомленні LRT.
"Повний абсурд – це все, що можна сказати, не вдаючись у глибокий аналіз. Путін у повному розпачі намагається створити ще одного зовнішнього ворога, наратив зовнішнього ворога “, – сказав Кащюнас.
Литовський депутат припустив, що таким чином Путін намагається зіграти на антипольських почуттях, "розбудити в когось цю нотку, але це зовсім не буде ефективним і дієвим".
- Нагадаємо, напередодні Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. При цьому західні території Польщі він назвав подарунком Йосипа Сталіна.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відреагував, зазначивши, що через слова Володимира Путіна, посла РФ викличуть до міністерства закордонних справ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе