Про це йдеться у повідомленні LRT.

"Повний абсурд – це все, що можна сказати, не вдаючись у глибокий аналіз. Путін у повному розпачі намагається створити ще одного зовнішнього ворога, наратив зовнішнього ворога “, – сказав Кащюнас.

Литовський депутат припустив, що таким чином Путін намагається зіграти на антипольських почуттях, "розбудити в когось цю нотку, але це зовсім не буде ефективним і дієвим".