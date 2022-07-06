Повномасштабна війна РФ проти України: 346 дітей загинуло, понад 645 поранено
Росіяни вбили 346 дітей, ще понад 645 поранили й пошкодили 2108 закладів освіти за час повномасштабної війни проти України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 6 липня 2022 року більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено", - наголосили в ОГПУ.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 346, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Стало відомо смерть 4-річної дівчинки, тяжко пораненої 3 липня внаслідок російських обстрілів Бахмута на Донеччині.
На Харківщині 5 липня окупанти накрили вогнем Печеніги й поранили 2-річного хлопчика.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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